Was für ein Drama sich in Harpenfeld abgespielt hat, lässt sich wohl nicht mehr genau klären. Die Jungen kamen nach Aussage von Anwohnern alle kurz nacheinander um, was dafür spricht, dass die kleinen Adebars entweder einer Pflanzenschutzmittelanwendung in einem nahe Feld zum Opfer fielen (durch Verfütterung kontaminierter Mäuse, Regenwürmer oder Käfer) oder aber durch Giftköder, die möglicherweise für Rabenkrähen oder andere Tiere ausgelegt worden sein könnten und von den Altstörchen irrtümlich verfüttert wurden.