Die Gitter im Eingangsbeeich des Bad Essener Sole-Freibades verhinderten den Einbruch nicht. FOTO: Karin Kemper up-down up-down Täter machen Eismaschine kaputt Nach Einbruch ins Sole-Freibad Bad Essen: Polizei findet Spuren Von Karin Kemper | 15.08.2022, 15:10 Uhr

„Wer macht nur so etwa?“ Diese Frage wurde nach dem Einbruch ins Sole-Freibad Bad Essen von so manchem Besucher des Bades gestellt. Die Tat erfolgte in der Nacht zum Samstag. Und nachdem die Spuren gesichert waren, konnte es ans Aufräumen gehen.