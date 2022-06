Symbolfoto: Michael Hehmann FOTO: Archiv up-down up-down Polizei ermittelt Stichflamme verletzt Schüler an der Oberschule Bad Essen Von Matthias Stoffregen | 02.10.2012, 12:50 Uhr

Bei einem Unfall im Chemieunterricht am vergangenen Freitag hat sich ein Schüler der Oberschule Bad Essen verletzt. Wie Ralf Bosse von der Polizeiinspektion Osnabrück erst am Dienstag mitteilte, erlitt der 13-Jährige Verbrennungen am Hals durch eine Stichflamme und musste in ein Krankenhaus in Hamm geflogen werden.