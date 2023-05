Die Polizei Bohmte ermittelte in Bad Essen des Dieb eines Pedelecs. Foto: Jörn Martens up-down up-down Pedelec sichergestellt Video und der richtige Riecher bringen Polizei Bohmte auf die Spur des Diebes Von noz.de | 15.05.2023, 18:10 Uhr

Ermittlungsarbeit hatte zur Folge, dass Polizisten aus Bohmte am Freitag einen Fahrraddieb festnehmen konnten. Noch in dieser Woche wird am Osnabrücker Amtsgericht über die strafrechtlichen Konsequenzen für den 22-Jährigen verhandelt.