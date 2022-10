Abreißen oder erhalten? Das ehemalige Wittlager Amtsgericht ist heute Teil des Rathauses Bad Essen. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Planungsbüro wird jetzt gesucht Sanierung und Erweiterung: Rathaus Bad Essen bleibt mitten im Ort Von Rainer Westendorf | 14.10.2022, 13:32 Uhr

Das Bad Essener Rathaus soll saniert und erweitert werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Aula der Oberschule dem Vorhaben zugestimmt. Dazu gehört auch der Abriss von Gebäudeteilen. Jetzt soll nächst ein Planungsbüro gesucht werden, das einen Entwurf erstellt.