„Einer meiner schönsten Wettkämpfe" Solo gegen Wind und Regen: Peter Nowak macht in Bad Essen einen Langdistanz-Triathlon Von Detlev Kusserow | 26.07.2023

Nach sechsmonatiger Vorbereitung ist Peter Nowak aus Bad Essen am Sonntagmorgen um genau 6 Uhr in den Kanal gesprungen. Der Sportler absolvierte in der Folge einen selbst organisierten Langdistanz-Triathlon, der gut neun Stunden später vor seiner Haustür endete. Unterwegs hatte er nicht nur mit dem Wind zu kämpfen.