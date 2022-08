Pastor Karsten Vehrs, der Lintorf Ende August verlassen wird, zeigt auf ein Deckenbild in der Kirche Johannes der Täufer, das jahrhundertelang verborgen, aber immer da war – als symbolhafter Vergleich zur Allgegenwart Gottes. FOTO: Karin Kemper up-down up-down Pastor zu duzen war eine große Sache Pastor Karsten Vehrs verlässt nach 20 Jahren Bad Essen-Lintorf Von Karin Kemper | 17.08.2022, 14:13 Uhr

Karsten Vehrs ist seit zwei Jahrzehnten Pastor in Lintorf, nun verlässt er die Gemeinde. Am Sonntag, 28. August, wird er in einem Nachmittagsgottesdienst verabschiedet. Bevor er kam, hatte er von Lintorf nie gehört.