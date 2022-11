Abschied von der Kirchengemeinde St. Nikolai. Pastor Arnd Pagel (Mitte) verlässt Bad Essen hier eingerahmt von Superintendent Joachim Cierpka und Pastorin Monika Stallmann. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Ab 1. Dezember Springerpastor Kirchengemeinde St. Nikolai Bad Essen verabschiedet Pastor Arnd Pagel Von Gertrud Premke | 28.11.2022, 16:08 Uhr

Nach gut vier Jahren, die Zeit zwischen den Fußballweltmeisterschaften 2018 und 2022, verlässt Pastor Arnd Pagel die Kirchengemeinde St. Nikolai in Bad Essen. Am 1. Adventssonntag erfolgte die Verabschiedung in der vollbesetzten St.-Nikolai-Kirche.