Nachdem der Müll auseinandergezogen war, konnte gelöscht werden. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß Feuerwehreinsatz unter Atemschutz Parkplatz am Friedhof Rabber: Müllwagen kippt brennenden Müll ab Von Heinz-Jürgen Reiß | 13.05.2022, 14:22 Uhr

Kurzzeitig wurde am Freitag der Parkplatz des Friedhofes in Bad Essen-Rabber zum Müllablageplatz. Der Grund: Ladung eines Müllsammelfahrzeugs war in Brand geraten.