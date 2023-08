Die gebürtige Iranerin wird an der Rehabilitationsklinik für psychische und psychosomatische Erkrankungen eingesetzt. Sie ist Nachfolgerin von Irakli Evdoshvili, der als leitender Oberarzt weiterhin in der Klinik beschäftigt sein wird, wie die Klinik mitteilt.

Der Lebenslauf von Zohreh Majds

Majd ist Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Sie studierte Medizin an der Shahid Beheshti University Teheran (Iran) und schloss ihr Studium 1995 ab.

Danach arbeitete sie für mehrere Gesundheitsunternehmen in Teheran als Ärztliche Direktorin. 2001 kam sie das erste Mal nach Deutschland und war zunächst als Assistenzärztin an mehreren Kliniken in Hessen tätig. Ihre Approbation wurde ihr 2006 erteilt.

Danach hatte sie als Ärztin und spätere Fachärztin führende Positionen an mehreren Fachkliniken im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie inne.

Parallel bildete sich die Medizinerin wissenschaftlich weiter, unter anderem in den USA an den Universitäten Harvard, Stanford und Berkeley sowie der Columbia University und forschte am Massachusetts Institute of Technology (MIT). In Deutschland absolvierte sie berufsbegleitend ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und des betrieblichen Managements.