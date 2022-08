Für die Fußballer aus dem Altkreis Wittlage stellt sich das Wochenende bei drei Siegen in sieben Partien auf Kreisebene als gemischte Bilanz dar. FOTO: Stefan Gelhot (Symbolbild) up-down up-down Fußball am Wochenende So lief es für die Teams aus Ostercappeln, Bohmte und Bad Essen auf Kreisebene Von Peter Hilbricht und Michael Hengehold | 21.08.2022, 17:40 Uhr

Sieg in letzter Sekunde für den TuS Bad Essen. Die Kurortler erzielten den Siegtreffer in Ueffeln in der 4. Minute der Nachspielzeit. Eine schlimme Verletzung überschattete die Partie.