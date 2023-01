Der Osnabrücker Jugendchor kommt auch 2023 zu einem Konzert nach Lintorf. Foto: Clemens Breitschaft up-down up-down Noch Karten erhältlich Osnabrücker Jugendchor kommt zum Benefizkonzert nach Lintorf Von noz.de | 05.01.2023, 12:46 Uhr

Am Sonntag, 15. Januar, gastiert der Osnabrücker Jugendchor mit seinem Leiter Clemens Breitschaft in der Johannes-der-Täufer-Kirche in Lintorf. Das Benefizkonzert beginnt um 17 Uhr. Die Abendkasse ist an diesem Tag ab 16.30 Uhr geöffnet.