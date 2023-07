Osman Hussen mit der Kappe von der Feuerwehr Harpenfeld. Foto: Björn Raube up-down up-down Impuls vom Ortsbürgermeister Osman Hussein aus Syrien ist nach jahrelanger Flucht nun Feuerwehrmann in Bad Essen Von Björn Raube | 12.07.2023, 17:17 Uhr

Aus Syrien geflohen, vor rund zwei Jahren in Deutschland angekommen, jetzt Feuerwehrmann in Harpenfeld in der Gemeinde Bad Essen – das ist die Geschichte von Osman Hussein und seiner Familie.