Nachträglich geehrt wurde Bernd Wischmeyer. Im Bild (von links): Ortsbrandmeister Jan Mengers, Bernd Wischmeyer, Gemeindebrandmeister Jens Wagener und Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge. Foto: Björn Raube up-down up-down Ehrung bei Versammlung nachgeholt Ortswehr Wimmer ist mehr als fünf Jahre jünger geworden – sagt die Statistik Von Björn Raube | 07.03.2023, 06:50 Uhr

Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge meinte in Richtung der Aktiven bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wimmer: „Feuerwehr – das bedeutet salopp gesagt 24/7, also 24 Stunden am Tag bei sieben Tagen die Woche, für die Ortschaft bereit zu sein.“