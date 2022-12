Gemeinsam organisieren die Ortschaften Wimmer (mit Ortsbürgermeister Eckhard Halbrügge) und Heithöfen (mit dem neuen Ortsvorsteher Manfred Voltermann, links) den traditionellen Seniorennachmittag. Foto: Ortsrat Wimmer up-down up-down Adventsfeier der Ortschaften Senioren aus Wimmer und Heithöfen spenden für drei Kinderchöre Von Karin Kemper | 20.12.2022, 17:00 Uhr

So mancher dürfte das Treffen mit Bekannten in den beiden vergangenen Jahren vermisst haben. Jetzt war es aber wieder soweit: Die Ortschaften Wimmer und Heithöfen organisierten für die Senioren einen bunten Nachmittag in der Mehrzweckhalle Wimmer.