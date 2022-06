Erschöpft und glücklich nimmt Olaf Kobsch nach der Zieleinfahrt seine Frau Heike in den Arm. FOTO: Kindergartenverein Olaf Kobsch ist zurück Auf dem Rad: Bad Essener fährt mehr als 700 Kilometer in 34 Stunden Von Karin Kemper | 21.06.2022, 15:19 Uhr

Olaf Kobsch aus Bad Essen ist zurück von seiner 720-Kilometer-Challenge auf dem Fahrrad. Erfolgreich. Statt der vorgesehenen 36 Stunden brauchte er letztlich nur 34, bis er an der Willkommensparty am Maschweg in Bad Essen-Eielstädt teilnehmen konnte.