Gäste müssen in gastronomischen Betrieben keine Maske mehr tragen. Das Personal trägt weiter freiwillig diesen Schutz. FOTO: dpa/Marijan Murat Hausrecht und Hinweistafeln Wird in Wittlager Gastronomie und Einzelhandel noch Maske getragen? Von Rainer Westendorf | 08.04.2022, 15:07 Uhr

Die Maskenpflicht ist am vergangenen Sonntag in Gastronomie und Handel gefallen. Welche Erfahrungen haben Betriebe und Kunden im Altkreis Wittlage in dieser Woche gemacht und wie gehen sie mit der neuen Situation um?