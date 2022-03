Zum Team der Pflanzenkiste gehören unter anderem (von links) Eckhard Eilers, Melanie Paetsch-Grave (mit Sohn) und Silke Depker. FOTO: Eckhard Eilers Regional und nachhaltig Worum es bei den Pflanzkisten in Bad Essener Ortschaften geht Von noz.de | 24.03.2022, 06:46 Uhr

An der Bushaltestelle gegenüber der Tankstelle in Bad Essen-Eielstädt steht seit einigen Tagen eine Pflanzkiste. Lauch und Rucola könne hier in kleinen Mengen kostenlos geerntet werden. Wer steckt hinter diesem Angebot?