Basketballer Peter Rohlfes vom TuS Bad Essen war gegen Vechta II oft nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Hier ist er gegen Stade am Ball. (Archivfoto) FOTO: Stefan Gelhot Oberliga: Fünf Siege in Folge Basketballer des TuS Bad Essen besiegen Vechta zweimal mit demselben Ergebnis Von Lars Herrmann | 03.05.2022, 14:28 Uhr

Es ist eine Seltenheit im Basketball, dass Hin- und Rückspiel mit dem exakt gleichen Ergebnis enden. So ist es aber jetzt in der Oberliga geschehen. Der TuS Bad Essen hat auch das Heimspiel gegen Rasta Vechta II mit 90:79 gewonnen. Am 18. März waren die Raptors in Vechta erfolgreich gewesen, ebenfalls mit 90:79.