Mit einem 1:1- Remis beendet die SG Ostercappeln/Schwagstorf das Spiel bei BW Merzen II. In der Südstaffel unterlag im Gemeindederby SuS Vehrte dem Nachbarn Concordia Belm/Powe mit 0:1. TuS Bad Essen siegte nach überlegen geführtem Spiel bei der Reserve des Hagener SV mit 2:0.

Kreisliga Nord

TV 01 Bohmte I - SV Fortuna Eggermühlen I 7:2 (5:1)

Rund 200 Zuschauer waren vom Spiel des heimischen TV 01 begeistert und verabschiedeten die Elf mit viel Applaus in die Kabine. Eggermühlen wurde in den ersten 20 Minuten spielerisch aus den Angeln gehoben. Schon in der 5. Minute nutzte Sevket Durak eine Flanke von Waldemar Schwarzkopf und hämmerte den Ball unhaltbar zur Führung ins Netz. Keine zwei Minuten später schloss Schwarzkopf einen vom überragenden Tobias Fricke eingeleiteten Spielzug zum 2:0 ab. Dann zeigte Eduard Reimer seine Schussqualitäten und erhöhte in der 13. Minute auf 3:0. Beim Gegentor rutsche Torhüter Florian Dirkes aus, und über ihn hinweg segelte der Ball in der 15. Minute zum 1:3 ins Gehäuse. Doch schon im Gegenzug war Dominique Schierbaum mit einem Flachschuss zum 4:1 erfolgreich. Den Schlusspunkt der furiosen ersten halben Stunde setzte Fricke in der 24. Minute, der nach einem Eckball unhaltbar von der Strafraumgrenze den Ball zum 5:1 in den linken oberen Torwinkel hämmerte.

Der Gegner kam kaum zum Luftholen und sah sich immer wieder in der Defensive gezwungen, ohne zu Gegenangriffen zu kommen. Es blieb allerdings beim 5:1 beim Pausenpfiff von Schiedsrichter Ulrich Herder aus Melle. Bohmte nahm in der zweiten Hälfte das Tempo aus dem Spiel, und so konnte Eggermühlen nach einem Eckstoß in der 60. Minute auf 2:5 verkürzen. In der letzten halben Stunde nahm die Hausherren jedoch nach den Auswechselungen wieder Fahrt auf, und Tobias Krause traf aus dem Gewühl heraus zum 6:2 in der 62. Minute. Reimer erzielte seinen zweiten Treffer in der 87. Minute mit einem Flachschuss.

BW Merzen II - SG Ostercappeln/Schwagstorf I 1:1 (1:0)

Beide Mannschaften gingen zielstrebig zur Werke, und eine der wenigen Chancen nutzte der Gastgeber in der 26. Minute zur 1:0-Führung. Für den Ausgleich war dann Stefan Dettmer in der 67. Minute zur Stelle und bugsierte den Ball über die Linie. Die Freude über den verdienten Punkt trübte allerdings eine schwere Knieverletzung von Simon Janott.

Kreisliga Süd

Hagener SV II - TuS Bad Essen I 0:2 (0:2)

Chancenlos blieb die harmlose Bezirksligareserve aus Hagen gegen die Elf von TuS-Trainer Thomas Hanke. Es dauerte jedoch bis zur 42. Minute, ehe Konstantin Müller ein gutes Zuspiel von Sven Herrmann aufnahm und unhaltbar zur Führung einschoss. Mit dem Pausenpfiff erhöhte der A-Jugendliche Fabian Niermann nach Zuspiel von Herrmann auf 2:0. Diese Führung wurde im zweiten Durchgang verwaltet und Ball und Gegner kontrolliert, der auch niemals gefährlich vor das TuS-Gehäuse auftauchte.

SuS Vehrte I - SV Concordia Belm/Powe I 0:1 (0:0)

Über 250 Zuschauer sahen das mit viel Spannung erwartet Ortsduell auf dem Sportplatz in Vehrte. Gegner Belm/Powe musste das Spiel unbedingt gewinnen, um weiterhin in der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden zu könne. Die erste, torlose Hälfte diktierten zwei starke Abwehrreihen, die nicht einen torgefährlichen Schuss zuließen.

Belm nutzte Mitte der zweiten Halbzeit einen Abwehrfehler von Vehrte entscheidend zum Siegestor.