Feuerwehreinsatz in der Nacht Notruf in Bad Essen-Harpenfeld: Körnerkissen fängt Feuer Von Heinz-Jürgen Reiß | 08.03.2023, 08:10 Uhr

Am Montagabend gegen 23 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Am Himmelreich nach Harpenfeld gerufen worden. Ein Gerät in der Küche eines Wohnhauses sollte Feuer gefangen haben.