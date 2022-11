Ein Nikolaus muss gut verkleidet sein. Die Großen wissen in Bad Essen ohnehin, wer die Kleinen auf der Bühne empfängt. Foto: Janis Sophie Grosser up-down up-down Rolf Bührmann hört auf Abschied vom Bad Essener Nikolaus – und so hatte es angefangen Von Karin Kemper | 28.11.2022, 17:46 Uhr

Was gehört zum Weihnachtsmarkt in Bad Essen, unabhängig davon, ob er nun Weihnachtsmarkt oder Weihnachtswichtelzauber heißt? Ganz klar: der Besuch des Nikolaus‘. Der ist jedes Jahr für die Kleinen etwas Besonderes. Aber im nächsten Jahr muss ein Nachfolger an den Start gehen.