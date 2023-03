Adina Just bietet in ihrem Studio „Just Beauty“ maßgeschneiderte Pflegeprogramme an. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Kosmetikstudio Just Beauty Neues Angebot im Gesundheitszentrum Just Vital in Bad Essen Von Gertrud Premke | 24.03.2023, 12:00 Uhr

Der Name deutet es an: Hier dreht sich alles um die Schönheit. In Bad Essen öffnet am 27. März 2023 das Kosmetikstudio „Just Beauty“ im Gesundheitszentrum Just Vital.