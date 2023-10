Geschäftseröffnung in Nikolaistraße Waschen, Schneiden, Legen: Das geht beim neuen Hundefriseur Zotteltier in Bad Essen Von Hannah Baumann | 04.10.2023, 06:55 Uhr Sonja Kraatz schneidet in ihrem Friserusalon Zotteltier in Bad Essen gerade Hund Paul das Fell. Foto: Hannah Baumann up-down up-down

In Sonja Kraatz Geschäft in der Nikolaistraße 29 in Bad Essen steht Shampoo, weiteres Haarzubehör und im Hintergrund läuft Musik: Alles wie in einem Friseursalon. Doch statt Strähnchen oder Dauerwelle bekommen Kraatz Kunden eine Krallenpflege oder eine Ohrensäuberung.