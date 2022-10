Eine Geothermie-Anlage soll dafür sorgen, dass es auch im Winter in der neuen Kita in Bad Essen-Eielstädt warm genug ist. Symbolfoto: imago images/Fotostand up-down up-down Probebohrung steht bevor In der neuen Kita in Bad Essen soll mit Erdwärme geheizt werden Von Arlena Schünemann | 18.10.2022, 17:02 Uhr

Im Inneren der Erde ist es warm, was sich unter anderem zum Heizen von Gebäuden nutzen lässt. Die neue Kindertagesstätte, die am Kuhweg in Bad Essen-Eielstädt entstehen wird, soll eine solche Geothermie-Anlage erhalten. Das hat Bürgermeister Timo Natemeyer bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates angekündigt. Doch was ist Geothermie eigentlich und wie funktioniert diese Technik?