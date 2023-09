So geht es jetzt weiter Kinderbetreuung in Bad Essen: Eine Kita kommt, andere Angebote enden Von Rainer Westendorf | 25.09.2023, 06:02 Uhr Am Kuhweg in Eielstädt wird gebaut. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down

Mit der neuen Kindertagesstätte am Kuhweg in Eielstädt soll sich laut Verwaltung die Betreuungssituation in der Gemeinde Bad Essen verbessern. Der Zeitplan steht. Andere Angebote enden allerdings.