Nicht nur ausgezeichneten Kaninchen zeigten sich in der Halle dem Publikum. Wer wollte, konnte sich gleich an mehreren Ständen des Flohmarkts mit allerlei Produkten für das eigene Pferd eindecken.

Foto: Helge Holz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Lokalschau: Das sind die Gewinner

Im Fokus standen aber die Kaninchen, und zwar 84 Tiere in 13 Rassen. Neuer Vereinsmeister bei den Kaninchenzüchtern wurde in diesem Jahr der Vorsitzende Daniel Fietkau. Seine Blau-Rexe verhalfen ihm zum Sieg. Auf dem zweiten Rang lag in diesem Jahr Sebastian Kotulla. Mit seinen Perlfeh konnte er sich den LVE-Preis sichern. Als dritter im Bunde dufte Klaus Witte aufs Siegerpodest klettern. Mit seinem Hasenkaninchen Rotbraun landete er auf diesem Rang. In Abwesenheit holte sich an diesem Tag Christian Lehker den Titel des Jungtiermeisters. Gerade bei den weißen Neuseeländern konnte er hier in dieser Kategorie die besten Zuchterfolge erzielen.