Nächste Woche soll der Ausbau des Bornwegs fertig sein. Bis dahin stehen noch Restarbeiten an. Foto: Rainer Westendorf up-down up-down Ausbau bald abgeschlossen Bornweg in Bad Essen: Das Ende einer unendlichen Geschichte naht Von Rainer Westendorf | 24.01.2023, 15:24 Uhr

Seit Anfang des Jahres 2022 wird der Bornweg in Bad Essen ausgebaut. Jetzt ist die Fertigstellung in Sicht – mit erheblicher Verzögerung. Was sind die Gründe?