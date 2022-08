Schnell erledigt: Lokführer Andreas Wolf wechselt eine defekte Glühbirne im Scheinwerfer der Lok. Foto: Karin Kemper up-down up-down Parkplatzsuche fällt flach Das passt: Mit der Museumseisenbahn zum Historischen Markt Bad Essen Von Karin Kemper | 27.08.2022, 15:58 Uhr

„Wir wollen erst einmal sehen wie das nach Corona läuft“, sagt Zugschaffner Peter Stockmann am Samstag kurz vor 12 Uhr auf dem kleinen Bohmter Bahnhof, von dem die Züge der Museumseisenbahn Minden (MEM) starten. Wer mag, fährt per Zug zum Historischen Markt in Bad Essen. Gependelt wird zwischen Pr. Oldendorf und Bohmte.