Mit solchen Zügen wurde Anfang der 1950er Jahre der Personenverkehr auf vielen norddeutschen Kleinbahnen durchgeführt, berichtet die MEM. Der Zug führt auch einen Buffetwagen mit, in dem Getränke und kleine Snacks erhältlich sind. Fahrräder werden laut Mitteilung der MEM in dem Zug kostenlos befördert.

In Bad Essen halten die Züge am Bahnhof – heute Atelier Alter Bahnhof der Kunstschule. Der Fußweg zum Marktgelände im Ortskern dauert etwa fünf Minuten.

Fahrten im Zwei-Stunden-Takt

Der erste Zug fährt am Samstag, 26. August, von Pr. Oldendorf um 11.02 und von Bohmte um 12.10 Uhr ab. Anschließend verkehrt der Zug im Zwei-Stunden-Takt. Die letzte Abfahrt nach Bad Essen erfolgt am Samstag um 17.02 Uhr in Pr. Oldendorf und um 18.10 Uhr ab Bahnhof Bohmte.

Am Sonntag, 27. August, findet vor dem Marktbeginn in Bad Essen ab 10.30 Uhr ein ökumenischer plattdeutscher Gottesdienst auf dem Kirchplatz statt. Der erste Zug ab Pr. Oldendorf startet deshalb bereits um 10.02 Uhr. In Bohmte ist eine Anreise am Sonntag ab 11.10 Uhr möglich. Die weiteren Züge fahren um 13.02, 15.02 und 17.02 Uhr in Pr. Oldendorf und um 14.10, 16.10 und 18.10 Uhr in Bohmte ab.

Stopps an weiteren Bahnhöfen

Wichtig für Passagiere: Die Züge halten auch auf den Bahnhöfen: Lintorf, Rabber, Wittlage und Wehrendorf. Ein Zustieg ist also hier jeweils möglich. Die Fahrpläne stehen im Internet unter www.kleinbahnmuseum.de und www.museumseisenbahnminden.de zum Download bereit, teilt die Museumseisenbahn mit.

Lokführer Andreas Wolf wechselte im vergangenen Jahr rasch eine defekte Glühbirne im Scheinwerfer der Lok aus. Archivfoto: Karin Kemper

Und wie teuer ist die Fahrt? Die Hin- und Rückfahrt von Pr. Oldendorf nach Bohmte kostet 12 Euro, die einfach Karte 6,50 Euro. Wer von Pr. Oldendorf nach Bad Essen fährt, muss 8 beziehungsweise 4,50 Euro bezahlen. Von Bohmte nach Bad Essen sind 7 beziehungsweise 4 Euro zu zahlen. Von Wehrendorf und Wittlage kostet die Fahrt zum Markt in Bad Essen 4 beziehungsweise 2,50 Euro. Und wer in Lintorf zusteigt, zahlt 7 Euro. Die einfache Fahrt kostet 4 Euro. Für Kinder bis 14 Jahren gibt es eine Ermäßigung von 50 Prozent.