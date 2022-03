Mit Schwung in den Sammelcontainer, der auf dem Baubetriebshof in Wittlage steht. FOTO: Rainer Westendorf Aktion „Saubere Landschaft“ 2022 Sammler in Bad Essen unterwegs: Plastik, Masken und viele Flaschen Von Rainer Westendorf | 12.03.2022, 17:04 Uhr

In 16 der 17 Bad Essener Ortschaften fand am Samstag die diesjährige Aktion „Saubere Landschaft“ statt. Die Helfer fanden jede Menge Müll an Wegen und Straßen. Die Beteiligung war 2022 sehr gut.