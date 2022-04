Am Ostermontag starb ein Motorradfahrer aus Bad Essen bei einem Unfall in Löhne. (Symbolbild). FOTO: www.imago-images.de Am Ostermontag 74-jähriger Bad Essener stirbt bei Motorradunfall Von Johannes Kleigrewe | 19.04.2022, 17:34 Uhr

Frühmorgens am Ostermontag übersah ein Autofahrer in Löhne beim Abbiegen einen Motorradfahrer aus Bad Essen. Es kam zur Kollision und der 74-jährige Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.