Auch Radfahrer und eine mögliche Wiederbelebung der Bahnstrecke (hier der Übergang Gartenstraße) sollten beim Mobilitätskonzept für Bad Essen berücksichtigt werden. Foto: Andreas Schnabel up-down up-down Bürgerideen ausdrücklich erwünscht Ein Mobilitätskonzept für den Ortskern von Bad Essen soll Entlastung bringen Von Andreas Schnabel | 31.08.2022, 17:50 Uhr

Durch den Ortskern von Bad Essen und die Lindenstraße fahren in Spitzenzeiten so viele Fahrzeuge wie in einigen Bereichen der B65. Verkehrsmengen bedeuten Belastungen. Bad Essen will nun ein Mobilitätskonzept für den Ortskern entwickeln.