Gaukler und Piraten: Der Mittelaltermarkt in Wittlage. Foto: Gertrud Premke up-down up-down Traditionen, Rituale und Handwerk Mittelaltermarkt in Wittlage zum zweiten Mal ein großer Erfolg Von Gertrud Premke | 02.07.2023, 11:20 Uhr

Das Gelände um die Burg Wittlage ist am Wochenende in das Mittelalter zurückversetzt worden. Zum zweiten Mal hat die Veranstaltung ein breites Publikum angezogen: In diesem Jahr war das Event nicht nur größer, sondern auch viel unheimlicher.