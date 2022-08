Ein Aufsitzrasenmäher als Verkehrsmittel? Was hat den Täter wohl angetrieben? FOTO: dpa/David Ebener (Symbolfoto) up-down up-down Wer hat den Täter gesehen? Mann stiehlt Aufsitzmäher – und fährt damit acht Kilometer bis nach Bad Essen Von Vincent Buß | 22.08.2022, 17:30 Uhr

Ein Aufsitzrasenmäher ist am Wochenende aus einem Bauernhaus in Bad Essen gestohlen wurden. Gefunden wurde er später in einer Hecke. Dazwischen lag eine acht Kilometer lange Reise.