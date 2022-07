Auf die Entwicklung von Persönlichkeit und Kreativität sind auch die anderen Förderprojekte angelegt, die Busse den Stiftern vorstellte. So etwa das Persönlichkeitstraining mit dem Life-Coach Christian Bischoff, das am Gymnasium Bad Essen durchgeführt wurde, die Unterstützung des „Hauses der kleinen Forscher“ an der Kindertagesstätte in Brockhausen und der Forscherwerkstatt an der Grundschule Wehrendorf sowie die Anschaffung von Forschungsboxen für die Grundschule Lintorf. Weiterhin von der Bürgerstiftung gefördert wird die beliebte Initiative „Bad Essen sucht den Bücherwurm“.

Und noch zwei weitere Maßnahmen konnte Jochen Busse vorstellen, beide im Rahmen des Integrationsprojektes „IntAkt– interkulturell aktiv“, bei dem es darum geht, den interkulturellen Austausch zu fördern und Migranteneltern zu stärken, um dadurch auch deren Kindern den Zugang zu Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu erleichtern. Das Projekt, das an der Grundschule Lintorf angesiedelt ist, knüpft an das Elternlotsenprojekt von 2010 an, für das die Bürgerstiftung Bad Essen mit dem ersten Platz im bundesweiten Wettbewerb der „Aktiven Bürgerschaft“ ausgezeichnet wurde.

Das Projekt wird außerdem unterstützt vom Bundesinnenministerium, der Gemeinde Bad Essen, der Linner Sultan-Murad-Moschee, der Evangelisch-Christlich-Baptistischen Gemeinde Lintorf, dem VfL Lintorf sowie von den örtlichen Einrichtungen Grundschule und Kindertagesstätte. Auch der Landkreis Osnabrück ist dabei mit im Boot. Dessen Integrationsbeauftragter Werner Hülsmann lobte auf Anfrage unserer Zeitung die Initiative an sich wie auch das umfassende Engagement der Bürgerstiftung Bad Essen.

Projektleiterin Claudia Pingel ist dabei Netzwerkerin und erfahrene „Kümmerin“ und setzt auf zwei regelmäßige Termine in der kulturellen Begegnung: ein Elterncafé und ein Erzählcafé für Frauen mit Migrationshintergrund.

Letzteres dient vor allem der Sprachförderung und wird von Märchenerzählerin Elke Dießner geleitet, die im Schafstall eine Kostprobe ihrer Erzählkunst gab. Ihre Erfahrung: Das Zuhören und Wiedererzählen, zu dem die Teilnehmerinnen des Erzählcafés aufgefordert sind, unterstützt das Erlernen der fremden Sprache und treffe gewissermaßen den „Nerv“ der muslimischen Frauen, in deren Kultur Erzählungen, Märchen und Sagen eine große und lange Tradition hätten.