Auf dem Hanggrundstück Wiehenstraße/Ecke Steinbrink in Lintorf sollen trockene Äste entfernt werden. Foto: Karin Kemper up-down up-down Arbeiten (teilweise) gestoppt Waldarbeiten während Brut- und Setzzeit? In Lintorf gibt es deshalb Protest – zu Recht? Von Karin Kemper | 09.06.2023, 06:28 Uhr

Waldarbeiten in Lintorf erzürnen die Bürger. Denn sie sollten in der Brut- und Setzzeit geschehen. Doch so einfach ist sie Sache laut der Naturschutzbehörde nicht.