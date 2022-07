Ab 25. Juli wird die Einfahrt Wittekindstraße sowie der nördliche Seitenbereich der Lindenstraße zwischen Lerchenstraße und Wittekindstraße für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. FOTO: Andreas Schnabel up-down up-down Ab Montag, 25. Juli Wochenlange Sperrungen an der Lindenstraße in Bad Essen Von Andreas Schnabel | 21.07.2022, 16:12 Uhr

Ab Montag, 25. Juli, wird der dritte Bauabschnitt im Zuge der Erneuerung der Wasserleitung an der Lindenstraße in Bad Essen in Angriff genommen.