Der Verkehr wird am kleinen Kreisel Höhe der katholischen Kirche nach rechts in die Lerchenstraße geführt. FOTO: Rainer Westendorf up-down up-down Termin, Grund und Umleitung Lindenstraße in Bad Essen fast eine Woche lang voll gesperrt Von Rainer Westendorf | 10.08.2022, 16:59 Uhr

Bei der Erneuerung der Wasserleitung an Linden- und Gartenstraße in Bad Essen steht der nächste Bauabschnitt an.