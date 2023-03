Nicht zu übersehen: Eine alte Schnittstelle der Linde an der Grundschule Bad Essen war massiv eingefault. Foto: Gemeinde Bad Essen up-down up-down Baumsachverständiger entdeckt Schäden Statt zwei Linden steht jetzt nur noch eine an der Grundschule Bad Essen Von noz.de | 30.03.2023, 14:02 Uhr

Dort, wo früher zwei Linden an der Grundschule an der Niedersachsenstraße in Bad Essen standen, ist nun eine verschwunden. Aus nachvollziehbarem Grund.