Lichterfest 2023 im Solepark Sole-Arena von Bad Essen im Glanz von tausenden Lichtern Von Cornelia Müller | 18.09.2023, 14:06 Uhr Tausende von bunten Windlichtern tauchten den Solepark beim Lichterfest in eine ganz besondere Atmosphäre. Foto: Martin Nobbe

Der Sommer 2023 hat nicht nur Hitze und Sonne satt am Tage zu bieten, sondern auch ganz besonders stimmungsvolle Abende – so wie beim Lichterfest in Bad Essen.