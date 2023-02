Neun Grundschulen im Altkreis Wittlage sind dabei: Über 1500 Kinder in den Schulklassen 1 bis 4 erhalten je ein Buch, das sie gemeinsam im Unterricht lesen und bearbeiten werden. Symbolfoto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Für Leseanfänger und Fortgeschrittene Lesen lernen im Wittlager Land: 67 Grundschulklassen erhalten über 1500 Bücher Von Arlena Schünemann | 01.02.2023, 08:20 Uhr

Ob in der ersten oder der vierten Klasse – beim deutschlandweiten Leseprojekt „Lesen lernen – Leben lernen“ sind spannende Bücher für alle Grundschüler dabei. Der Rotary Club Melle-Wittlage hat in diesem Jahr über 1500 Bücher an die neun Grundschulen im Altkreis Wittlage verteilt. Aber welche Bücher sind das überhaupt?