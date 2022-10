Die drei haben das Lächeln trotz der Wahlniederlage nicht verloren. Die SPD-Kandidatin SilkeDepker wird hier eingerahmt vom Bad Essener Bürgermeister Timo Natemeyer und von Axel Gruczyk, dem Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Bad Essen. Foto: Janis Sophie Grosser up-down up-down Im Wahlkreis Melle Bad Essener SPD-Kandidatin Silke Depker verpasst Landtagsmandat Von Karin Kemper | 09.10.2022, 22:13 Uhr

Immerhin: In „ihrer“ Gemeinde, in Bad Essen, liegt Silke Depker aus Lintorf im Wahlkreis 74 Melle vorn. In der Endabrechnung reicht es nicht. In Dissen, Hilter und Melle liegt Depker hinten, in Bissendorf vorn.