Endlich wieder Zeltparty. die Landjugend lädt am Samstag nach Hüsede ein. FOTO: Rainer Westendorf Mehr als 1000 Besucher erwartet Endlich wieder Party: Samstag Zeltfete der Landjugend in Hüsede Von Rainer Westendorf | 21.04.2022, 16:48 Uhr

Die Landjugend Bad Essen feiert in diesem Jahr nach zweijähriger Corona-Pause wieder ihre große Zeltfete. Die Party steigt am Samstag, 23. April. Der Veranstaltungsort ist neu. Das Zelt wird auf dem Dorfplatz in Hüsede aufgebaut.