Der neue Mitarbeiter der Fruchtsaftkelterei Lammersiek in Aktion: Der Flascheninspektor prüft Flaschen vor der Befüllung. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Fruchtsaftkelterei Lammersiek in Bad Essen Flascheninspektor im Dienst: Dieser Kollege schafft 6000 Flaschen pro Stunde Von Johannes Kleigrewe | 05.09.2022, 06:40 Uhr

Auf den ersten Blick fällt er kaum auf, doch er hat die Produktion in der Fruchtsaftkelterei Lammersiek in Bad Essen deutlich verbessert: der Flascheninspektor. Was kann die neue Maschine? Und warum kann sie ihre Kollegen aus Fleisch und Blut doch nicht ganz ersetzen?