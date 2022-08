„Frau im Wasser“, so heißt diese Arbeit von Sonja Neumann. FOTO: Conny Rutsch up-down up-down Neue Ausstellung eröffnet Zum Anfassen nah: Farben des Wassers im Schafstall Bad Essen Von Conny Rutsch | 06.08.2022, 09:45 Uhr

Wasser hat es der Dortmunder Künstlerin Sonja Neumann angetan. In den unterschiedlichsten Facetten stellt sie es in ihren großen und kleinen Ölbildern dar. Am Freitagabend wurde ihre Ausstellung mit dem Titel „Die Farben des Wassers“ im Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen eröffnet.