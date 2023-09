Karten, Künstler und weitere Infos Kulturkanapees in Bad Essen 2023: Das erwartet die Besucher Von Hannah Baumann | 14.09.2023, 16:07 Uhr Die Kulturkanapees in Bad Essen finden auch 2023 wieder statt. Hier ist eine Veranstaltung aus dem Jahr 2022 zu sehen. Archivfoto: Gertrud Premke up-down up-down

Am Samstag, 30. September, gibt es in Bad Essen an verschiedenen Standorten kulturelle Auftritte: die Kulturkanapees. Informationen zu Ablauf und Tickets.