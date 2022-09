Matthias Ventker (am Klavier) und Dennis Brause überzeugten bei den Kultur-Kanapees 2019 im Blütengenuss und holten sich den Publikumspreis. Archivfoto: Christa Bechtel up-down up-down Wer erhält den Publikumspreis? Kulturkanapees in Bad Essen: Vier Künstler an vier Orten erleben Von Rainer Westendorf | 24.09.2022, 06:10 Uhr

Interessierte können am Samstag, 1. Oktober 2022, erstmals seit 2019 wieder vier Kulturveranstaltungen an vier Veranstaltungsorten in Bad Essens Ortszentrum erleben. Die Kulturkanapees kehren zurück, teilt die Tourist-Information mit.