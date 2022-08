Das künftige Pfarrheim soll baulich mit der katholische St.-Marien-Kirche Bad Essen verbunden sein (Archiv). FOTO: Heidrun Mühlke up-down up-down Vor vollendete Tatsachen gestellt? Neues Pfarrheim Bad Essen: Interessengemeinschaft löst sich auf Von Rainer Westendorf | 16.08.2022, 14:54 Uhr

Am Donnerstag, 18. August, tagt der Bauausschuss im Pfarrheim St. Marien Bad Essen. Ab 18 Uhr geht es dann um das Neubauprojekt auf dem Grundstück an der Lerchenstraße. Die Interessengemeinschaft Pfarrheim wird an dem Treffen nicht teilnehmen.