Police Constable Criblecobis enthüllt das Portrait von Sir Toby, dem Mordopfer. Das Criminal Dinner auf der Burg Wittlage kommt mit zwei Schauspielern aus. Daher schlüpfen auch mal die Gäste in die Rollen der Verdächtigen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Logo NEO Spurensuche in Bad Essen NOZ-Reporterin auf Mörderjagd beim Krimi-Dinner auf der Burg Wittlage Von Arlena Schünemann | 21.11.2022, 17:02 Uhr

England in den Zwanzigerjahren: Sir Toby ist auf seinem Landsitz ermordet worden. Fünf Personen kommen in Verdacht. Wer von ihnen hatte das passende Motiv? Und wo ist der wertvolle rote Diamant, den Sir Toby besessen hat? Gemeinsam mit den anderen Gästen beim Criminal Dinner auf der Burg Wittlage in Bad Essen begebe ich mich auf Spurensuche. Werden wir den Mörder finden?